Бетербиев оказался тяжелее Бивола перед чемпионским боем

Российский боксер Артур Бетербиев оказался тяжелее соотечественника Дмитрия Бивола перед боем за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония взвешивания прошла в пятницу, 11 октября. Вес Бетербиева составил 79,3 килограмма. Бивол показал результат 78,9 килограмма.

Ранее прогноз на бой сделал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. По его словам, победа достанется Бетербиеву.

Бивол и Бетербиев проведут бой 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.