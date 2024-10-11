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Бетербиев оказался тяжелее Бивола перед чемпионским боем

Российский боксер Артур Бетербиев оказался тяжелее соотечественника Дмитрия Бивола перед боем за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщает ТАСС.

Бетербиев оказался тяжелее Бивола перед чемпионским боем
© РИА Новости

Церемония взвешивания прошла в пятницу, 11 октября. Вес Бетербиева составил 79,3 килограмма. Бивол показал результат 78,9 килограмма.

Ранее прогноз на бой сделал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. По его словам, победа достанется Бетербиеву.

Бивол и Бетербиев проведут бой 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.