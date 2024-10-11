Конор Макгрегор вызвал Артура Бетербиева подраться на голых кулаках

Звёздный боец UFC, экс-чемпион данной организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой на голых кулаках против российского нокаутёра, чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева.

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«После того, как состоится этот бой [Бивол vs Бетербиев], снимаем перчатки и идем на BKFC [бои на голых кулаках]! Три титульных боя в один вечер, только на DAZN! Всё тоже самое, только без перчаток!», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) под фото, где изображен он и Артур Бетербиев.

Напомним, что Бетербиев уже завтра, 12 октября в Саудовской Аравии проведёт бой за титул абсолютного чемпиона мира против обладателя титулов WBA Super и IBO Дмитрия Бивола.