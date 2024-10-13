Дзюба обрушился с критикой на комментаторов боя Бивол — Бетербиев

Российский нападающий «Акрона» Артём Дзюба остался недоволен работой комментаторов Первого канала на бое россиянина Артура Бетербиева с соотечественником Дмитрием Биволом. Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей, отдавшим победу Бетербиеву.

«Господа, я, конечно, диванный эксперт, я ни на что не претендую, но такое безобразие, позор, что на Первом канале такой комментатор, как вот с Валуевым… Валуев, конечно, не впечатлил, но вот этот второй персонаж, так болеть за Бетербиева — это просто беспредел. Два российских боксёра дерутся, и Бивол, судя по всему, выиграл, и нести такую чушь 12 раундов. Не знаю, это, может, родной брат бывшей жены Бивола там рассказывает, но это просто беспредел. Просто кошмар. Позор так комментировать. Худшее, что я видел, если честно. Так нельзя в одну калитку комментировать, переживать и болеть за одного. Два россиянина дерутся, это непрофессионально. Вы не имеете права так комментировать, два россиянина дерутся, вы должны быть нейтральны и говорить, что происходит на ринге, а не то, что вы рассказываете, какие-то удары мифические, паритет, когда вообще всё другое происходит. Я шокирован. Ещё раз повторю, я — диванный эксперт, но это позор, такое на Первом канале не должно происходить. Фу...» — сказал Дзюба на своей странице в социальной сети.

Бетербиев выиграл все 21 профессиональный поединок. Примечательно, что это первый бой, который он не завершил досрочно. Таким образом, Бетербиев стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring.