Тайсон рассказал о своем настрое перед боем с Джейком Полом

Легендарный боксер Майк Тайсон заявил, что планирует нокаутировать блогера Джейка Пола уже на старте поединка. Слова спортсмена приводит MMA Fighting.

«Чувствую, что готов на полную. Уверен, что все увидят в ринге много боли. Если он не будет бегать от меня, то вы увидите нокаут уже в первом раунде. Но я все же думаю, что мне придёется за ним побегать один или два раунда», — заявил Тайсон.

Бой Тайсона и Пола состоится 15 ноября в Арлингтоне. Он будет состоять из восьми раундов по две минуты и будет носить статус официального поединка.

Последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

21 июля Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Бой прошел по правилам бокса. Джейк Пол одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде. Уже во втором раунде Пол отправил своего соперника в нокдаун.

27-летний Джейк Пол имеет в своем активе 11 боксерских поединков, в десяти из которых он одержал победу.