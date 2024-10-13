Бетербиев заявил, что готов дать реванш Биволу

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что готов дать реванш боксеру Дмитрию Биволу. Слова спортсмена приводит ТАСС.

© Газета.Ru

"Я готов дать ему реванш. Но не ранее чем через полгода. И если власти Саудовской Аравии этого захотят", — цитирует боксера ТАСС.

В ночь с 12 на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив своего соотечественника Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа. Ранее президент международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал поединок Бетербиева и Бивола лучшим боем 2024 года.