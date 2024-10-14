Команда Бивола хочет пожизненной дисквалификации судьи боя с Бетербиевым

Команда российского боксера Дмитрия Бивола намерена оспорить результат объединительного поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Главные вопросы у стороны Бивола возникли по судейству польского рефери Павла Кардыньи, который поставил 116:112 в пользу Бетербиева.

«На данный момент мы не можем сообщить, по какой линии и в какую федерацию будет подан протест, поскольку это сложный поединок в этом плане, было объединение титулов. В случае если работа судьи будет признана неудовлетворительной, мы потребуем его пожизненного отстранения», — заявили в команде.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.