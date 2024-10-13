Боец ММА Мясников обвинил экс-жену Бивола в отвратительном поведении

Боец ММА и на голых кулаках Валерий Мясников, представляющий команду Khodzhaev Team, подверг критике бывшую жену российского боксера Дмитрия Бивола Екатерину, которая активно порадовалась его поражению в бою с соотечественником Артуром Бетербиевым. Его слова приводит Sport24.

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«Меньше всего хотелось, чтобы этому существу дали повод для радости. В итоге весь интернет облетели кадры, как она захлебывается от восторга, видя поражение бывшего мужа. И это что-то, что останется в сети на всю жизнь, что увидят дети, что будет постоянно преследовать Дмитрия. Скотский поступок, отвратительное поведение», — заявил Мясников.

В ночь с 12 на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.