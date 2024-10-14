Ислам Махачев возобновил тренировки после травмы
Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев (26-1) сообщил о возобновлении тренировок после травмы руки.
«Я вернулся к тренировкам, рука уже почти не беспокоит», — цитирует Махачева ТАСС.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 302 в июне, Махачев победил удушающим приёмом в пятом раунде американца Дастина Порье, проведя третью защиту титула.
Ожидается, что следующим соперником Махачева станет первый номер рейтинга соотечественник Арман Царукян.
Ранее Махачев оценил бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.