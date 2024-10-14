Титульник Цзю и возвращение Нганну в ММА. Главные бои предстоящей недели

Любителей единоборств ожидают множество ярких турниров.

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Наступает новая неделя, а это значит, что любителей единоборств ждут новые интересные поединки и яркие турниры. Так, PFL готовит масштабный турнир, на котором состоится возвращение Фрэнсиса Нганну в октагон, а также большое количество других топовых поединков. Не обойдётся неделя и без турнира UFC, он хоть и обделён громкими именами, но в карде есть несколько интересных противостояний. И, конечно, никуда без профессионального бокса – титульный бой Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю и поединок японского вундеркинда Дзюнто Накатани порадуют всех любителей бокса.

18 октября. Иван Штырков — Хадис Ибрагимов

Уральский Халк — едва ли не самый активный из российских бойцов. Штырков за последние годы успел себя попробовать в кикбоксинге, профессиональном боксе, и, конечно, он не забывает про родные для себя смешанные единоборства. Совсем скоро Иван в Екатеринбурге встретится с Хадисом Ибрагимовым — парнем с очень тяжёлым ударом. Забавно, что ради боя Ибрагимов должен согнать 27 кг, чтобы вписаться в лимит. Получится ли?

19 октября. Владимир Шишкин — Уильям Скалл

Российские боксёры всё чаще дерутся за главные мировые пояса. Наш соотечественник Владимир Шишкин может завоевать титул IBF во втором среднем весе, который совсем недавно был оставлен знаменитым Канело Альваресом. Турнир пройдёт в Германии, а соперником Шишкина станет опасный кубинец Уильям Скалл. Оба боксёра являются непобеждёнными: нас ждёт поединок, в котором на кону будет стоять очень и очень многое. Ждём нокаут в исполнении Владимира.

19 октября. Фрэнсис Нганну – Ренан Феррейра

По-настоящему легендарное возвращение ожидает всех любителей смешанных единоборств в предстоящую субботу в Саудовской Аравии. На этот раз там пройдёт турнир PFL, и в лиге дебютирует главная звезда – Фрэнсис Нганну. В последний раз в смешанных единоборствах экс-чемпион UFC в тяжёлом весе выступал ещё в январе 2022 года, после чего не стал продлевать контракт с промоушеном, перешёл в PFL, а затем отправился в путешествие в мир бокса. Хорошо заработав, Фрэнсис собирается отрабатывать контактные обязательства перед PFL и дебютирует в лиге в поединке против двухметрового бразильца Ренана Феррейры. Поединок одного из самых устрашающих нокаутёров в ММА и мощного бразильца по прозвищу Проблема обещает быть крайне интригующим, правда, вряд ли долгим. Так что смотреть нужно очень внимательно.

19 октября. Крис Сайборг – Ларисса Пачеко

Пока Дана Уайт пытается вывести женские бои на новый уровень, в PFL пройдёт поединок с приставкой «супер» для женских ММА. Экс-чемпионка UFC Крис Жустину по прозвищу Сайборг разделит клетку с соотечественницей Лариссой Пачеко. Сайборг в особых представлениях не нуждается – бывшая чемпионка UFC и одна из самых устрашающих девушек-бойцов в мире. Пачеко же выигрывала Гран-при PFL, причём побеждала не кого-нибудь, а саму Кайлу Харрисон, на которую так рассчитывает сейчас Дана Уайт. Поэтому бой Сайборг и Пачеко обещает быть крайне интересным.

В ночь с 19 на 20 октября. Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю

В США пройдёт вечер профессионального бокса, в рамках которого будет разыгран пояс чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе. Действующий обладатель пояса непобеждённый Бахрам Муртазалиев разделит ринг со старшим сыном Кости Цзю — Тимом Цзю. Тим возвращается после первого в карьере поражения — от Себастьяна Фундоры и попытается вернуть себе высокие позиции и титул чемпиона мира. Но непобеждённый чемпион из России с этим не согласен и готов доказать в ринге свою состоятельность.

В ночь с 19 на 20 октября. Мишель Перейра – Энтони Эрнандес

Очередной турнир UFC возглавляют топовые представители среднего веса Мишель Перейра и Энтони Эрнандес. Перейра – один из самых эпатажных бойцов UFC. Вы наверняка видели удары через сальто в его исполнении, сумасшедшие супермен-панчи и другие эффектные трюки. Там, где выступает Мишель, скучно точно не бывает. В соперниках у бразильца оказался американец Энтони Эрнандес – тот самый, кто задушил нашего Романа Копылова. Бой хоть и не самый звёздный, но выглядит весьма перспективно.