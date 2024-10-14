Бивол объяснил, в чем заключался его план на бой с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал о плане на бой с соотечественником Артуром Бетербиевым, состоявшийся на минувших выходных в Саудовской Аравии.

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