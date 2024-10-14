Бетербиеву и Биволу предсказали реванш

Российский боксер Умар Саламов заявил, что противостояние между его соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом после объединительного боя обязательно должно иметь продолжение. Его высказывание приводит пресс-агент боксера Александр Готадзе.

«Я считаю, что все увидели первую серию противостояния Бетербиев — Бивол. Чтобы не говорили многочисленные эксперты, журналисты и прочие специалисты о справедливости судейского решения, мы стали свидетелями исторического события. Российские боксеры продемонстрировали в очередной раз миру величие советской школы бокса. Такое драматичное противостояние заслуживает второй, может, и третьей серии», — заявил он.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.