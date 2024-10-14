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Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии по боксу и кулачным боям

Федерация бокса России аннулировала лицензию Hardcore по двум дисциплинам.

Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии по боксу и кулачным боям
© Sports.ru
«Департамент кулачного боя и Департамент профессионального бокса своими решениями прекратили действие лицензий промоутеров ООО «Эйчэфси Медиа» (дисциплина «кулачный бой» вида спорта «бокс») и ООО «Боксинг Интертеймент» (дисциплина «профессиональный бокс» вида спорта «бокс»), которые имеют непосредственное отношение к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing. Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими Правил вида спорта «бокс» и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя», – сообщает ФБР через официальный телеграм-канал.

В июле 2024 года Федерация бокса России приостанавливала действие лицензии Hardcore FC после скандала с Джавидом Рзаевым.

Напомним, что на турнире по кулачным боям промоушена Hardcore Джавид Рзаев победил Сергея Приходько, после чего вступил в перепалку с членом его команды, назвав того «русской свиньей». Организации было вынесено предупреждение, что повторные нарушения могут повлечь лишение лицензии Промоутера.

Бокс/MMA
Сергей Приходько
ФБР
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