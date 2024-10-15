Глава Hardcore отреагировал на лишение промоушена лицензии

Руководитель бойцовского промоушена Hardcore FC Анатолий Сульянов прокомментировал новость о лишении лиги лицензии.

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«Друзья, во-первых, всем спасибо за ваше внимание и колоссальную поддержку, сегодня я ощутил её как никогда. Дальнейший спортивный путь лиги Hardcore Fighting Championship продолжится уже с другой спортивной профессиональной федерацией. С новой философией, концепцией и пересборкой бренда. Все намеченные съёмки, мероприятия и стадионные турниры остаются без изменений. Об остальном подробнее на официальной предстадионной конференции в этот четверг, 17 октября», — написал Сульянов в социальных сетях.

Напомним, 14 октября стало известно, что Федерация бокса России (ФБР) отозвала лицензии у Hardcore FC и Hardcore Boxing. В июле 2024 года ФБР уже приостанавливала действие лицензии Hardcore FC. Тогда организации было вынесено предупреждение.