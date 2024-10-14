Промоушен Hardcore лишили лицензии на проведение кулачных боев

Федерация бокса России объявила о лишении лицензии на проведение кулачных боев промоушена Hardcore. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

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Отмечается, что действие лицензии организации приостанавливали еще в июле — тогда произошел скандал вокруг слов азербайджанского спортсмена Джавида Рзаева в адрес россиянина Артура Кулинского. Однако в тот раз лицензию восстановили, поскольку Hardcore признала ответственность и посодействовала в установлении обстоятельств произошедшего.

Теперь же лицензия была снова отозвана из-за «грубых и систематических нарушений правил бокса». Как уточнили в Федерации бокса России, Hardcore несколько раз не представила документы, необходимые по регламенту. Кроме того, в федерации отметили, что в интернете можно найти видеоролики, на которых можно увидеть уличные драки и оскорбления участников соревнований.

Ранее в Федерации бокса прокомментировали требование МОК о разрыве отношений Национальных олимпийских комитетов с федерациями, которые остаются членами Международной ассоциации бокса.