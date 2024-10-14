Топурия заявил о желании провести бой с Махачевым

Обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый грузин Илия Топурия заявил о желании провести бой с чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

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«Ислам — стойкий боец и достойный чемпион. Если честно, он один из немногих, кто заслуживает своё место и свой пояс. Именно поэтому я хотел бы разделить с ним октагон. Он совсем не [Белал] Мухаммад», — написал Топурия на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.