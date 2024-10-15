Бетербиев обратился к Кадырову с благодарностью после победы над Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев обратился со словами благодарности к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

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«Большим сюрпризом и подарком в день боя для меня стало присутствие моего главного болельщика, который, несмотря на свой сложный график, нашёл время для присутствия на поединке. Уважаемый Рамзан Ахматович, мой дорогой брат, благодарю вас за многолетнее внимание к моей скромной деятельности. Вы поддерживаете меня с юности, с самого начала этого непростого пути. И для меня это много значит», — написал Бетербиев в социальных сетях.

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев сразился за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе с соотечественником Дмитрием Биволом и победил раздельным судейским решением.