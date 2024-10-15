Боксер Бетербиев может сменить весовую категорию

Тренер Бетербиева Рэмси заявил, что боксер может сменить весовую категорию
Тренер российского боксера Артура Бетербиева Марк Рэмси заявил, что спортсмен может сменить весовую категорию, передает ТАСС.
«Артур может сменить весовую категорию, если там будет вариант с титулом», — сказал Рэмси.
В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.
Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.
2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.