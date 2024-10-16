Бивол отказался от подачи апелляции на результат боя против Бетербиева

Российский боксер Дмитрий Бивол отказался от участия в подаче апелляции на результат поединка против Артура Бетербиева. Об этом ТАСС сообщил представитель Бивола.

Ранее сообщалось о желании команды Бивола подать апелляцию на результат боя против Бетербиева.

"Дмитрий против подачи апелляции и отказался в этом участвовать. Он считает, что только реванш расставит все точки в этом противостоянии. Но апелляция будет подана, чтобы выяснить мотивировку решений одного из судей", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил соотечественника Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 кг. После боя команда Бивола высказала недовольство решением судей.