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Журова оценила выступление Бетербиева под флагом Канады

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила выступление боксера Артура Бетербиева под флагом Канады. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова оценила выступление Бетербиева под флагом Канады
© Lenta.ru

«Хочется быть и нашим, и вашим, а получилось не очень», — заявила Журова.

Она обратила внимание на то, что Бетербиев десять лет живет в Канаде, однако в России два года идет СВО. Депутат добавила, что спортсмен живет там, где ему выгодно тренироваться и где больше турниров.

Бетербиев выступает под флагом Канады. Он одержал победу над россиянином Дмитрием Биволом в бою за звание абсолютного чемпиона мира судейским решением.

После победы Бетербиев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. Спортсмен поблагодарил политика за помощь.

Бокс/MMA
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Светлана Журова
Рамзан Кадыров
Госдума