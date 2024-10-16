Бетербиев обратился к Кадырову после победы над Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Артур Бетербиев на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и поблагодарил за поддержку в поединке против соотечественника Дмитрия Бивола.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, мой дорогой брат, благодарю вас за многолетнее внимание к моей скромной деятельности. Вы поддерживаете меня с юности, с самого начала этого непростого пути. И для меня это много значит», — написал Бетербиев.

Кадыров лично присутствовал на бое, который прошел в Саудовской Аравии.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.