Бетербиев оценил свою готовность к реваншу с Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Артур Бетербиев заявил о готовности выйти на бой-реванш против своего соотечественника Дмитрия Бивола. Его слова приводит Sport24.

"Если они хотят реванша, то я его рассмотрю. Пока не знаю, [к чему больше расположен]. После боя прошло всего несколько дней. Сейчас не очень хочется думать об этом. Мне кажется, для этого не то время. В любом случае будем продолжать", - заявил Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.