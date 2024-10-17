Бетербиев отреагировал на желание фанатов увидеть реванш с Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев отреагировал на желание фанатов увидеть реванш с соотечественником Дмитрием Биволом, которого Бетербиев победил судейским решением.

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«Хорошо, что люди хотят видеть второй бой. Я бы хотел хотя бы недельки две отдохнуть от бокса, а потом разговаривать (смеётся)», — передаёт слова Бетербиева корреспондент «Чемпионата».

Поединок между Бетербиевым и Биволом продлился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева решением судей — 114-114, 115-113, 116-112. Этот бой стал первым в профессиональной карьере Артура, который он не смог выиграть нокаутом.