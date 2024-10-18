Боксер Бетербиев назвал несущественной апелляцию Бивола

Абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев назвал несущественным событием подачу апелляции командой Дмитрия Бивола. Об этом он рассказал ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".

Ранее сообщалось о желании команды Бивола подать апелляцию на результат боя против Бетербиева.

"Это их право. Но это несущественно. Результат есть, он зафиксирован. Теперь можно думать о реванше", - сказал Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил соотечественника Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 кг. После боя команда Бивола высказала недовольство решением судей.