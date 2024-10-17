Боец Минеев сообщил, что в ближайшее время вновь отправится в зону СВО

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал «Матч ТВ», что в ближайшее время отравится в зону СВО, чтобы приступить к выполнению прямых обязанностей.

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В сентябре 2022 года Минеев получил повестку и присоединился к Вооруженным силам России в феврале 2023‑го. Несколько раз боец возвращался из зоны СВО, чтобы участвовать в поединках.

— Не страшно ли вам ездить в зону СВО?

— По‑человечески страшно, конечно, когда все летит, свистит, взрывается.

— Ближайшие планы?

— Поехать в новоприсоединенные (регионы), приступить к выполнению своих прямых обязанностей.

— И вы совмещаете это с выступлениями…

— Да, руководство мне позволило, комбат освободил от несения службы на пару месяцев. Я подготовился, подрался с Магомедом Исмаиловым. К сожалению, получил травму — вколоченный перелом второй пястной кости, что не позволяло совмещать с ведением боевых действий — я стрелять не могу.

Сейчас восстановился, попросил у комбата посетить форум. За это время мы провели хорошую работу с Сергеем Крюковым, исполнительным директором Ассоциации студенческих спортивных клубов. С ним присутствуем и в Уфе, чтобы быть в повестке, ориентироваться на векторы, которые задает руководство и спортивная общественность.

Самый важный вопрос для меня на форуме — студенческий спорт. Он развивается, с приходом нашей команды массовость этого спорта существенно увеличиваем. У нас есть образовательные и тренерские программы, для создания лидеров общественного мнения. Важно, что студенческий спорт — это отдельный статус, он не массовый. Очень важная миссия — это самый пассионарный возраст, с 17 до 25 лет. И если посмотреть историю, то Мао Цзэдун делал на таких ребят ставку в своей политике. Мы должны правильно перенять этот механизм, развивать нашу молодежь в векторе патриотизма и государственной направленности, — сказал Минеев «Матч ТВ».

В июле Минеев провел поединок по правилам бокса против Магомеда Исмаилова на турнире PULSE UP Boxing. По итогам восьми раундов Минеев одержал победу единогласным решением судей, получив травму руки.