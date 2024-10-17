Российский боксер Муслим Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира WBA

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио россиянин Муслим Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг. В 12-раундовом титульном поединке, прошедшем на турнире IBA Champions Night в Уфе в рамках форума "Россия - спортивная держава", он выиграл у представителя Германии Леона Харта единогласным решением судей.

В послужном списке Гаджимагомедова теперь 5 побед (3 нокаутом), ни одного поражения. Он дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2021 года. Гаджимагомедов впервые защитил титул чемпиона мира WBA, завоеванный в июле этого года благодаря победе над китайцем Чжан Чжаосинем техническим нокаутом в четвертом раунде.

Гаджимагомедову 27 лет, он также является двукратным чемпионом мира (2019, 2023), чемпионом Европы (2024), серебряным призером чемпионата Европы (2017), победителем Европейских игр (2019) среди любителей.

В активе 36-летнего Харта 22 победы (13 нокаутом), 6 поражений, 1 ничья. В 2021 году он стал чемпионом Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Харт во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. В 2023 году он уступил россиянину Евгению Тищенко нокаутом в шестом раунде в поединке за пояс WBA в весе до 101,6 кг, но результат боя был аннулирован и титул стал вакантным, его позднее завоевал Гаджимагомедов.

Сейчас три россиянина владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: помимо Гаджимагомедова, это Артур Бетербиев (по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации (IBF), WBO и WBA, вес до 79,38 кг) и Бахрам Муртазалиев (IBF, вес до 69,9 кг).

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.