Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев защитил титул чемпиона мира IBA

Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) среди профессионалов. В 10-раундовом титульном поединке весовой категории до 60 кг, прошедшем на турнире IBA Champions Night в Уфе в рамках форума "Россия - спортивная держава", Батыргазиев победил филиппинца Альберта Пагару техническим нокаутом в 4-м раунде.

Батыргазиев впервые защитил пояс IBA, который завоевал в декабре прошлого года благодаря победе над трехкратным чемпионом мира среди любителей кубинцем Ласаро Альваресом решением судей. Первоначально россиянин должен был встретиться с ямайцем Николасом Уолтерсом, но тот отказался от боя и был заменен на Пагару.

Батыргазиеву 26 лет, на профессиональном ринге он одержал 12 побед (7 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. В прошлом бою он завоевал титул временного чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у ирландца Джоно Кэрролла техническим нокаутом в девятом раунде. На счету российского спортсмена также титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии WBA и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.

В послужном списке 30-летнего Пагары 35 побед (24 нокаутом), 2 поражения.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.