Путин похвалил Умара Кремлева за отстаивание флага и гимна РФ в мировом боксе

Президент РФ Владимир Путин похвалил главу Федерации бокса РФ Умара Кремлева за успешное отстаивание интересов России на международных соревнованиях и призвал его поделиться опытом с другими отечественными спортивными организациями.

Кремлев на заседании Совета по физкультуре и спорту выразил возмущение тем, что российским атлетам не позволяют выступать под российским флагом и получать медали под звуки гимна РФ. Он рассказал о том, как его федерация борется за статус российских атлетов.

"У вас это действительно неплохо получается, - похвалил президент РФ. - Вы поделитесь с коллегами, как это делаете. Непросто в современных условиях". "Надо будет ваш опыт иметь в виду", - добавил Путин.

Российские боксеры выступают под национальным флагом. Международная федерация бокса (IBA) отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.