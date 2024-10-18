Россиянка Аминева направила алжирке Хелиф предложение о боксерском поединке

Российский боксер Азалия Аминева направила предложение о проведении поединка алжирке Иман Хелиф. Об этом Аминева рассказала ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".

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"Мы направили Хелиф предложение о бое. Ждем ее ответной реакции, - сказала она. - Ее фанаты пишут мне, что Хелиф согласна на бой, но пока я не вижу этого подтверждения от нее".

Хелиф стала победительницей женского турнира по боксу на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 66 кг. В финале спортсменка из Алжира единогласным решением судей победила китаянку Ян Лю. На чемпионате мира 2023 года Хелиф дисквалифицировали из-за проваленных гендерных тестов.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменку до участия в Играх-2024 вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе. В Международной ассоциации бокса, которая проводила гендерные тесты и принимала решение о дисквалификации, отметили, что в крови спортсменки присутствуют мужской и женский кариотип. В МОК утверждают, что при допуске руководствовались их паспортом, а тесты на определение гендера назвали нелегитимными.