Минеев призвал провести повторный поединок между Бетербиевым и Биволом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев призвал провести повторный поединок между боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, противостояние оставило один серьезный вопрос.

«Есть большая аудитория и у одного боксера, и у другого. Все сохраняют интерес к повторному бою. Продолжение должно быть», — заявил Минеев.

Боец также отметил, что считает итог первого поединка справедливым.

«Бетербиеву заслуженно отдали победу. Хотя я в хорошем смысле слова поражен тем, что показал Бивол. Он молодец», — добавил Минеев.

12 октября Бетербиев победил Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победитель определился судейским решением.