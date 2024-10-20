Дрозд назвал ошибки Цзю в проигранном бою с Муртазалиевым

Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал победу россиянина Бахрама Муртазалиева над австралийцем Тимом Цзю (сыном Константина Цзю) в поединке за титул чемпиона мира в младшем среднем весе (до 69,9 кг) по версии IBF.

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Бой продолжался три раунда. За это время Цзю четыре раза побывал в нокдауне. Команда 29-летнего австралийца остановила поединок, когда их боксер был близок к пятому нокдауну.

«Тимофею не хватает технических навыков и защиты, что стало очевидным в этом бою. Он думал, что Муртазалиев испугается и сдастся под его ударами, но Муртазалиев – очень хороший боксер с острым, мощным ударом и сильным характером. Цзю выбрал неправильную дистанцию. Он подошел ближе, не нанося ударов, подвергая себя опасности, и не знал, как реагировать. Он продолжал получать удары, пытаясь опередить Муртазалиева, но в итоге нанес еще больше ударов. Его подход был незрелым, без анализа», – заявил Дрозд в интервью Telecomasia.net.

Муртазалиев защитил свой чемпионский титул по версии IBF. 31-летний боксер одержал 23 победы в 23 боях. Из них 17 – нокаутом. Он стал чемпионом мира по версии IBF в апреле, когда победил немца Джека Кулкая. Цзю потерпел второе подряд поражение на профессиональном ринге. В конце марта он уступил раздельным решением судей американцу Себастьяну Фундоре и не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBO.