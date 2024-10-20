Провалившая гендерный тест Хелиф рассказала о карьерном выборе

Олимпийская чемпионка по боксу алжирка Иман Хелиф имеет много предложений и скоро продолжит карьеру в профессиональном боксе. Комментарий спортсменки приводит газета En Nahar.

"Скоро я войду в мир профессионального бокса, так как у меня много предложений, - сказала Хелиф. - Я еще не решила, где именно я буду выступать. Олимпийский чемпион, мужчина или женщина, имеет огромное значение в мире профессионального бокса, и мы, алжирцы, хотели бы показать свой уровень там".

Хелиф стала победительницей женского турнира по боксу на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 66 кг. В финале спортсменка из Алжира единогласным решением судей победила китаянку Ян Лю. На чемпионате мира 2023 года Хелиф дисквалифицировали из-за проваленных гендерных тестов.

Член сборной РФ по боксу бросила вызов Хелиф

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменку до участия в Играх-2024 вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе. В Международной ассоциации бокса, которая проводила гендерные тесты и принимала решение о дисквалификации, отметили, что в крови спортсменки присутствуют мужской и женский кариотип. В МОК утверждают, что при допуске руководствовались паспортом, а тесты на определение гендера назвали нелегитимными.