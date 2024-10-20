Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вызов Пола Хьюза

36-летний популярный российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вызов ирландского бойца PFL Пола Хьюза его брату Усману Нурмагомедову (чемпион Bellator).

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«Усман, он настроен, смотри», — подписал Хабиб видеоролик с участием Хьюза.

На прошедшем ранее турнире PFL Хьюз судейским решением победил Эй Джея Макки, после чего на пресс-конференции Пол бросил вызов Усману Нурмагомедову. Также ирландец предложил легендарному бойцу UFC Конору Макгрегору присутствовать в своём углу в случае боя. Ответ Макгрегора не заставил себя долго ждать, он ответил согласием.