Сын Цзю оценил поражение от россиянина в чемпионском бою

Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, оценил поражение от россиянина Бахрама Муртазалиева в бою за звание чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF). Его слова приводит ESPN.

«Каждый раз, когда я выхожу на ринг, я готов умереть здесь. Сегодня победил лучший. Бахрам — мужчина», — заявил спортсмен. Он добавил, что после первого удара соперника все пошло не по плану.

Бой между Муртазалиевым и Цзю прошел в американском Орландо и завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. У Цзю не получилось отобрать у соперника чемпионский титул по версии IBF в первом среднем весе.

Цзю проиграл второй бой подряд и в карьере при 24 победах. Муртазалиев остается непобежденным боксером, на его счету 23 победы в 23 боях.