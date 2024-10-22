Российский боксер нокаутировал соперника хайкиком. Ему грозит пожизненная дисквалификация

Российский боксёр Идрис Абдурашидов нокаутировал иранца Багера Фараджи ударом ноги в голову. Бой проходил по правилам бокса в лёгком весе в одном из клубов Таиланда, сообщает Daily Mail.

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Для Абдулрашидова этот бой был дебютным в боксе. Сам поединок складывался для россиянина тяжело. И в четвёртом раунде 21-летний Идрис выбросил удар ногой, после которого Фараджи рухнул на ринг. Победителем противостояния был объявлен иранский спортсмен.

За грубое нарушение правил Абдулрашидов может быть пожизненно дисквалифицирован от выступлений в поединках по правилам бокса и ММА.

Ранее Идрис выступал по правилам смешанных единоборств. Он одержал четыре победы нокаутом и не понёс ни одного поражения.