Топурия назвал конкретную причину, по которой он победит Махачева

Чемпион UFC в полулёгком дивизионе Илия Топурия высказал мнение, что одержит победу в поединке с россиянином Исламом Махачевым, если бой организуют. Топурия заявил, что в детстве он часто состязался с дагестанцами и очень хорошо знаком с их сильными и слабыми сторонами.

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