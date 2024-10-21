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Топурия назвал конкретную причину, по которой он победит Махачева

Чемпион UFC в полулёгком дивизионе Илия Топурия высказал мнение, что одержит победу в поединке с россиянином Исламом Махачевым, если бой организуют. Топурия заявил, что в детстве он часто состязался с дагестанцами и очень хорошо знаком с их сильными и слабыми сторонами.

Топурия назвал конкретную причину, по которой он победит Махачева
© Чемпионат.com

«Ислам знает, что я практикую стиль, с помощью которого могу победить его. Я очень хорошо знаю, откуда он родом. И он это понимает. Когда в детстве я участвовал в турнирах по греко-римской борьбе, то состязался со многими дагестанцами. Знаю, как они мыслят. Знаю уровень их технической составляющей. Я знаю их силу. Знаю, что их беспокоит, а что – нет. Я знаю их очень хорошо», — сказал Топурия на канале KOlmenero в YouTube.

Бокс/MMA
Илия Топурия
Ислам Махачев