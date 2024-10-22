Кадыров присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни и подарил автомобиль

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил российскому боксеру Артуру Бетербиеву звание почетного гражданина республики.

Бетербиев 12 октября стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив соотечественника Дмитрия Бивола.