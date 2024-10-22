Кадыров присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни и подарил автомобиль

Кадыров присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни и подарил боксеру автомобиль
Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил российскому боксеру Артуру Бетербиеву звание почетного гражданина республики.
Бетербиев 12 октября стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив соотечественника Дмитрия Бивола.
— В понедельник вечером я прилетел из Москвы вместе с дорогим братом, одним из самых лучших боксеров современности Артуром Бетербиевым. В аэропорту Грозного нас ярко встретили многочисленные спортсмены республики, представители танцевальных коллективов, а также болельщики Артура и любители бокса. Вместе с непобежденным абсолютным чемпионом мира мы отправились во Дворец торжеств. В честь Артура состоялся торжественный ужин. В ходе мероприятия в его адрес прозвучало много поздравлений и добрых пожеланий. Победа Бетербиева и завоевание такого высокого титула стали самым настоящим подарком не только для жителей Чеченской Республики, но и для миллионов болельщиков и любителей бокса со всего мира. Еще в детстве, когда Артуру было 9–10 лет, я увидел в этом мальчишке чемпионские задатки и предрек ему славную спортивную карьеру. Так и получилось. Я не сомневался в каждой его победе на этом нелегком пути. И сегодня мы чествуем нашего героя! Я с удовольствием присвоил Бетербиеву звание «Почетный гражданин Чеченской Республики». Также мне было приятно передать Артуру ключи от автомобиля. Такой подарок за вклад в развитие бокса ему преподнес региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата‑Хаджи Кадырова Мы очень ценим заслуги Артура. Он в очередной раз доказал всему миру, что упорным трудом и крепкой верой в себя можно достичь больших высот. Он сдержал обещание и привез в Грозный все престижные чемпионские пояса своего дивизиона, — написал Кадыров в Telegram‑канале.