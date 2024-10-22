Бетербиев отказался назвать Бивола самым сложным соперником

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Артур Бетербиев признался, что не считает своего соотечественника Дмитрия Бивола самым сложным соперником в своей карьере. Его слова приводит RT.

«Безусловно, не собираюсь умалять его заслуг, уровень мастерства, но есть множество факторов, которые необходимо учитывать. Так, с Дмитрием наши пути пересеклись незадолго до моего 40-летия. Да, на этот возраст я себя не ощущаю, но отметать это тоже нельзя», — заявил Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.