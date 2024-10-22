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«Его ненавидели». Чемпион UFC Ислам Махачев высказался о Дэвиде Бекхэме

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о прославленном британском футболисте Дэвиде Бекхэме.

«Его ненавидели». Махачев высказался о Бекхэме
© Чемпионат.com

«Его ненавидели. Но он заставил себя полюбить», — написал Махачев.

За время карьеры Дэвид выступал за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ПСЖ». Завершил карьеру в 2013 году.

Ранее Бекхэм поделился впечатлениями от совместной игры с бывшим футболистом сборной Франции Зинедином Зиданом в мадридском «Реале».

Бокс/MMA
Ислам Махачев
Дэвид Бекхэм
Зинедин Зидан
Манчестер Юнайтед
Реал