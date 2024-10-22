Монсон назвал позором влияние США на МОК

Контроль США над Международным олимпийским комитетом (МОК) является позором, это отталкивает многих людей от Олимпийских игр. Такое мнение в интервью ТАСС высказал боец и общественный деятель Джефф Монсон.

"Олимпиада превратилась в политику, потому что США контролируют ее, и США дают деньги МОК. Если Америка не хочет чего-то, то МОК слушает ее. И это позор, и это прискорбно наблюдать. И, к сожалению, Олимпиада потеряла свой блеск, и становится неинтересно, по крайней мере для меня, смотреть или поддерживать такое событие. Тем более там нет одних из лучших спортсменов в мире. И это настолько политизировано, что отталкивает многих людей", - сказал Монсон.

В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. На Олимпийских играх в Париже российские и белорусские атлеты выступали в нейтральном статусе и под нейтральным флагом, завоеванные ими награды не учитывались в медальном зачете.