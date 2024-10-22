Кормье отреагировал на слова Хабиба о себе и Джоне Джонсе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а также аналитик Даниэль Кормье прокомментировал недавние слова экс-чемпиона промоушена Даны Уайта в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ранее Хабиб признался, что не может дружить с Джоном Джонсом, так как тот находится в конфликте с Кормье.

«Мой друг Кормье с ним в конфликте, и автоматически он мне не может быть другом», — говорил ранее Нурмагомедов.