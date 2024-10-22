Чимаев объяснил срыв боя с Уиттакером в июне-2024: «У меня упал иммунитет, а врач запретил тренировки»
Хамзат Чимаев объяснил отмену боя с Робертом Уиттакером летом 2024 года.
«Я находился в тренировочном лагере. Первый месяц прошел очень хорошо, но в последние три недели мой иммунитет упал. Не знаю, что произошло. Все ребята ели одну и ту же еду, что я, но плохо стало только мне. Затем лег на пару дней в больницу, а потом возобновил тренировки. Но случилось то же само. Доктор сказал: «Нужно просто не ходить в зал, не тренироваться, не делать ничего». И я отправился домой в горы», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.
Изначально бой Чимаева и Уиттакера должен был состояться 22 июня в Саудовской Аравии, но сорвался из-за проблем Хамзата со здоровьем. Теперь они подерутся 26 октября в Абу-Даби.
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