Российского бойца ММА могут пожизненно дисквалифицировать за запрещенный прием

Российский боец ONE Championship Идрис Абдурашитов применил запрещенный прием в боксерском поединке с иранцем Багером Фараджи в Таиланде и рискует получить пожизненную дисквалификацию, сообщает RMC Sport.

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В четвертом раунде боя россиянин нокаутировал своего соперника ударом ногой в голову. После этого он был дисквалифицирован, а победа досталась Фараджи.

Промоушен ONE Championship пока не отреагировал на инцидент, но в профессиональном боксе Абдурашитова может ждать пожизненное отстранение.

— Этот удар ногой я выбросил на автомате, — написал Абдурашитов в соцсетях, приложив видео нокаута.

Абдурашитов провел четыре поединка в ONE Championship в полулегком весе, не потерпев ни одного поражения.