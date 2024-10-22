Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри объяснил, почему до сих пор ездит на старом Volkswagen Passat.

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«Когда люди видят старый кроссовер, который стоит меньше, чем твои ботинки, им наплевать, кто в ней едет. Они видят «Ламбо» или «Феррари» и думают: «Кто это, чёрт возьми, такой? Давайте подойдём к машине и сделаем фото с тем парнем». Но когда они видят маленькую скромную машину, то они сразу же такие: «Там точно не Конор Макгрегор и не Флойд Мейвезер!» Я — Цыганский король. Да, мы ездим на «пассатах». Боже, я такая легенда. До чего же я хорош!» — приводит слова Тайсона портал talkSPORT.