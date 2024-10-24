Глава UFC анонсировал возвращение турнира в Россию

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что организация планирует проведение турниров в России. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая посвящена UFC 308.

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«Мы вернемся в Россию, да. Но пока не знаю, когда это произойдет», — заявил Уайт.

Турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби. Главным событием станет бой за титул чемпиона в полулегком весе между Максом Холлоуэем и Илией Топурией. В со-главном поединке сразятся Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер.

Россиянин Шарабутдин Магомедов по прозвищу «Шара Буллет» сразится со своим бывшим спарринг-партнером Арменом Петросяном, который представляет Армению, в рамках турнира UFC 308 в Абу-Даби.

В своей карьере «Шара Буллет» провел 18 боев и во всех одержал победу. Три из этих поединков провел в UFC. Петросян выходил в октагон 11 раз, восемь раз победил и три проиграл.

Ранее Магомедов поблагодарил «добрых русских мужиков» за защиту и поддержку.