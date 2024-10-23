UFC показал актуальную физическую форму Чимаева перед боем с Уиттакером

Пресс-служба UFC продемонстрировала нынешнюю форму непобеждённого чеченского бойца промоушена Хамзата Чимаева, который выступает в среднем весовой категории (до 84 кг).

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Сейчас Чимаев готовится к поединку с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Спортсмены сразятся на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Их бой будет согласным событием спортивного мероприятия.

В общей сложности на счету Хамзата в смешанных единоборствах 13 побед в 13 поединках (шесть побед одержаны нокаутом). Уиттакер к данному моменту провёл 33 боя, в которых добыл 26 побед и потерпел семь поражений.