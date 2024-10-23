Усман Нурмагомедов рассказал, когда планирует переход в UFC

Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов в будущем планирует переход в самую влиятельную организацию мира смешанных единоборств (UFC) и хочет сделать это уже через два года.

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«Жду, когда Ислам закончит карьеру, если честно. Сейчас мне 26 лет, у меня есть ещё два года на то, чтобы окрепнуть и в 28 лет залететь туда. Опыта, сил набраться. Даже сейчас, когда дрался с Александром Шаблием, у него, у него чуть другая физика была», — сказал Усман в своём интервью YouTube-каналу Gorilla Fighting.

Напомним, последний бой Усмана состоялся в сентябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Александра Шаблия в полуфинале Гран-при легковесов Bellator.