Боксер Альварес готов провести поединок против Бетербиева

Мексиканский боксер Сауль Альварес выразил заинтересованность в проведении поединка против абсолютного чемпиона мира Артура Бетербиева.

Об этом ТАСС сообщил представитель Альвареса.

"Этот бой может быть интересным. Ждем предложения, проговорим детали", - сказал собеседник агентства.

Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Бетербиеву 39 лет, он одержал 21 победу (20 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

34-летний Альварес является чемпионом мира в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации с приставкой Super, Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской организации. На его счету 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.