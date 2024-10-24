Бетербиев обозначил условие, при котором согласится на бой с Усиком

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев обозначил условие, при котором он согласится на поединок с известным украинским боксёром Александром Усиком.

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«[Поединок с Усиком] Реален. Если он спустится в первый тяжёлый вес, а я поднимусь. Тогда этот бой можно сделать. Мне был бы интересен этот бой», — приводит слова Артура портал «Матч ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), чеченский боксёр разделил ринг с непобеждённым на тот момент соотечественником Дмитрием Биволом. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.