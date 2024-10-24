Василий «Пельмень» Камоцкий не смог стать чемпионом лиги Power Slap

Россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий не стал чемпионом лиги Power Slap. Его поединок с действующим обладателем титула лиги американцем Коа Вирнесом завершился ничьёй решением большинства судей (49:46, 47:47, 47:47).

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Отметим, что бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг не согласился с решением и отдал победу Камоцкому со счётом 48:46.

Сам Василий также прокомментировал результат поединка:

«Фигня это всё», — сказал «Пельмень» после боя.

Россиянин стал известен благодаря проекту «Каменные лица» отечественного блогера Амирана Сардарова в 2019 году. В июне Камоцкий дебютировал в организации Даны Уайта на турнире Power Slap 8 против поляка Камила Марусаржа по прозвищу Полярный медведь и нокаутировал его первым ударом.