Боец UFC ответил на обвинения в предательстве России

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армен Петросян в интервью YouTube-каналу Sport24 ответил на обвинения в предательстве России.

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Спортсмен посчитал возмущение Шары Буллета тем фактом, что Петросян находится в России, а представляет Армению, необоснованными.

«Я могу поднимать любой флаг — хоть Антарктиды. Он должен быть сконцентрирован не на флаге, а на том, как я буду его бить, как ему нужно защищаться», — заявил он.

Петросян заявил, что выступает под флагом Армении, потому что является армянином, как и его отец.

«Армяне не помогают мне абсолютно, никакой помощи нету. Я не могу сказать, плохо или хорошо», — подытожил он.

Поединок между Буллетом и Петросяном состоится на турнире UFC. Он пройдет в субботу, 26 октября.